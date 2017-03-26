Bolton’da üç puan serisi sürüyor: 2-0

Ailelere müjde: vergisiz çocuk bakımı geliyor— 26 Mart 2017
Milyonlarca aile hükümetin duyurusu üzerine yeni çocuk bakımı (childcare) servisine başvurabilecek.
Jem Paul Karacan’ın yedekler arasında yer aldığı maçta Bolton Wanderers, rakip sahada Shrewbury Town’ı 2-0 yendi.
Ligde Sheffield United’ın ardından ikinci sırada bulunan Bolton, takipçisi Fleetwood Town’ın puan kaybetmesi ile aradaki farkı altıya çıkarttı ve hedeflediği Championship’e bir adım daha yaklaştı.
Bolton, 7 bin 532 seyircinin izlediği karşılaşmada rakibini 51 ve 66’da attığı gollerle mağlup etti. Bolton’un 39 maçta 75 puanı bulunuyor. Karşılaşmada Jem Paul Karacan oyuna girmedi.
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