Bolton’da üç puan serisi sürüyor: 2-0

Jem Paul Karacan’ın yedekler arasında yer aldığı maçta Bolton Wanderers, rakip sahada Shrewbury Town’ı 2-0 yendi.

Ligde Sheffield United’ın ardından ikinci sırada bulunan Bolton, takipçisi Fleetwood Town’ın puan kaybetmesi ile aradaki farkı altıya çıkarttı ve hedeflediği Championship’e bir adım daha yaklaştı.

Bolton, 7 bin 532 seyircinin izlediği karşılaşmada rakibini 51 ve 66’da attığı gollerle mağlup etti. Bolton’un 39 maçta 75 puanı bulunuyor. Karşılaşmada Jem Paul Karacan oyuna girmedi.