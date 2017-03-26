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Crawley Town, Leyton Orient’e 3-0 galip

— 26 Mart 2017

Crawley Town’lı futbolcuların bir gol sevinci. (Fotoğraf: Crawley Town FC website)

Sky Bet League Two’da Kayserili işadamı Ziya Eren’in sahibi olduğu Crawley Town, dün sahasında ağırladığı Leyton Orient’e 3-0 galip geldi.

Küme düşme hattında yer alan rakibi karşısında maça iyi başlayan Crawley Town, 23-29-32’de bulduğu gollerle skoru 3-0 yaparak sahadan üç puanla ayrıdı. Karşılaşmayı 2 bin 918 biletli seyirci izlerkekn, Crawley Town bu skorla 41 maçta 39 puanla 17’inci sırada yer aldı.

Kaleci Yusuf Mersin ise yedekler arasındaydı.

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