Crawley Town, Leyton Orient’e 3-0 galip

Londra’da Brexit protestosu— 26 Mart 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce göstericinin ülkenin AB’den ayrılık kararını protestosu devam ediyor.
Sky Bet League Two’da Kayserili işadamı Ziya Eren’in sahibi olduğu Crawley Town, dün sahasında ağırladığı Leyton Orient’e 3-0 galip geldi.
Küme düşme hattında yer alan rakibi karşısında maça iyi başlayan Crawley Town, 23-29-32’de bulduğu gollerle skoru 3-0 yaparak sahadan üç puanla ayrıdı. Karşılaşmayı 2 bin 918 biletli seyirci izlerkekn, Crawley Town bu skorla 41 maçta 39 puanla 17’inci sırada yer aldı.
Kaleci Yusuf Mersin ise yedekler arasındaydı.
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