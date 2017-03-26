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Fransa’dan sert çıkış: Bedelini ödemesi gerekir

— 26 Mart 2017

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, “İngiltere’nin, AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir.” dedi.

AB’ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, birliğin kurucu anlaşması kabul edilen 1957 tarihli Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümü dolayısıyla Roma’da bir araya geldi.

Zirve sırasında basına değerlendirmede bulunan Hollande, “İngiltere’nin, AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir. Üyelikten çıkışın AB’ye hasar vermemesini güvence altına almak için gerekli olan her şeyi yapacağız.” dedi. Hollande, AB üyeliğinden çıkışı İngilizlerin istediğini hatırlatarak, buna rağmen Fransa’nın İngiltere ile iyi ilişkileri sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

AB projesinin, Avrupa’ya refah ve barış getirdiğini söyleyen Hollande, ortak pazar ve para birliği ile AB’nin dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden birine dönüştüğünü dile getirdi. Avrupa’da AB’den çıkışı savunan siyasetçilerin artması ile ilgili bir soru üzerine Hollande, birlik sayesinde üye ülkelerin, terörle mücadele ve sığınmacı sorununun çözümü konusunda daha etkili ve ekonomi alanında da daha başarılı olacaklarını savundu. (AA)

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