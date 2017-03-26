İngiltere’den turizmcilere tazminat şoku

İngiltere hükümetinin yurt dışında tatil yapan vatandaşların konakladığı otellerde geriye dönük üç yıla kadar tazminat alabilmesini sağlayan düzenleme otelcilerin tepkisine neden oldu. Bu düzenlemenin ardından otellere çok sayıda başvuru geldi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, otelcilerin bu düzenlemeye karşı nasıl bir yol izlemesi gerektiğini belirlemek için harekete geçti. GETOB koordinasyonunda Marmaris‘te konaklama sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının ardından ortak bir basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere; Bölgemizde faaliyet gösteren konaklama tesislerinin neredeyse yüzde 70’i çeşitli ülkelerdeki farklı tur operatörleri aracılığıyla bölgemize paket tur satın alarak gelecek olan turistleri ağırlayabilmek için ilgili tur operatörü ile sözleşme imzalamak durumundadırlar. Özellikle paket tur satın alarak tatillerini bölgemiz dahilindeki otellerde geçiren İngiliz turistlerden bazılarının, tatil süresince otel yönetimine, tur rehberine, sağlık kurumlarına veya kolluk kuvvetlerine intikal ettirdiği hiçbir olumsuz durum yokken, tatilini tamamladıktan sonra ve hatta aradan aylar yıllar geçtiği halde, çeşitli bahanelerle ve asılsız iddialarla tur operatörleri kanalıyla Konakladıkları tesislerinden tazminat talep edilmesini, hiçbir şekilde insani, ahlaki ve vicdani bulmuyoruz.

İngiltere hükümetinin vatandaşlarına sağladığı çeşitli hakları suistimal ederek ve farklı konulardaki yasal boşluklardan yararlanmak suretiyle tazminat talep eden İngiliz tatilcilerin sayısının ve tazminat talebi miktarının her geçen gün artması konaklama sektörü olarak bizleri ciddi sıkıntılara sokmaktadır. İddia eden tarafından ispat edilemeyen bu talepler inandırıcı ve makul olmaktan çok uzaktır. Ancak, sektörümüzün çeşitli nedenlerden dolayı turizmde daralma yaşaması, başta fiyat düşüklüğü, sayısal ve getiri anlamında düşüşler olmak üzere birçok konuda sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Tur operatörleriyle imzalanan sözleşmelere konaklama sektörünün kendi lehine olacak hükümler koymakta direnememesi de bunun bir uzantısıdır. Ancak bölgemiz dahilindeki konaklama sektörü işletmecileri birlikte hareket etme düşüncesi içerisinde, tur operatörleriyle imzalanan sözleşmelere, “İngiltere Mahkemeleri Yetkilidir” ibaresi yerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğini alarak; İddia edilen olayın vuku bulduğu yerde yani “Anlaşmazlık Halinde Türkiye Mahkemeleri Yetkilidir” ibaresi konulması hususunda görüş birliğine varmışlardır. Bölge otelcileri olarak görüşü uygulamak için birlikte hareket etme gayreti içerisinde olunacaktır”. (İHA)