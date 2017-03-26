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Liverpool’da korkutan patlama: 34 yaralı

— 26 Mart 2017

 

İngiltere‘de bir Chinese restoranda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2’si ağır 34 kişi yaralandı.

İngiltere’nin Liverpool kentinde bir lokantada dün akşam 21.10 sularında gaz sıkışmasından kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda binanın yıkıldığı olayda 2’si ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Bölge halkı tahliye edilirken, en az 100 kişinin çevrede bulunan bir kiliseye yerleştirildiği belirtildi. Görgü tanıkları, patlamanın oldukça şiddetli olduğunu ifade ederken, patlamanın meydana geldiği bölgede bulunan bir dans stüdyosu da yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulasn ve polis ekibi giderken, sekiz itfaiye aracı da kurtarma çalışmalarına katıldı.

Aerial over the the devastated buildings destroyed by a an explosion in Bebington, Wirral. See SWNS story SWEXPLOSION; Two people have been seriously injured and 32 others hurt after several buildings collapsed in a suspected gas explosion. Houses shook and windows smashed in the blast – described as sounding like an earthquake – leaving bricks and debris strewn on roads in Bebington, Wirral. A number of houses in the area were evacuated and more than 100 people were moved overnight to a nearby church. A dance studio for children, which was unoccupied at the time, was destroyed.

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