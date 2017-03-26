Liverpool’da korkutan patlama: 34 yaralı— 26 Mart 2017
İngiltere’de bir Chinese restoranda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2’si ağır 34 kişi yaralandı.
İngiltere‘de bir Chinese restoranda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2’si ağır 34 kişi yaralandı.
İngiltere’nin Liverpool kentinde bir lokantada dün akşam 21.10 sularında gaz sıkışmasından kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda binanın yıkıldığı olayda 2’si ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Bölge halkı tahliye edilirken, en az 100 kişinin çevrede bulunan bir kiliseye yerleştirildiği belirtildi. Görgü tanıkları, patlamanın oldukça şiddetli olduğunu ifade ederken, patlamanın meydana geldiği bölgede bulunan bir dans stüdyosu da yıkıldı.
Olay yerine çok sayıda ambulasn ve polis ekibi giderken, sekiz itfaiye aracı da kurtarma çalışmalarına katıldı.
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