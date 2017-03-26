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Londra’da Brexit protestosu

— 26 Mart 2017

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da binlerce göstericinin ülkenin AB‘den ayrılık kararını protestosu devam ediyor.
Londra’da binlerce gösterici, 4 gündür 44 yıl üyeliği olan İngiltere‘nin AB‘den ayrılacak olmasını protesto ediyor. Göstericiler, düzenledikleri yürüyüşle ellerindeki AB bayraklarını sallayarak, “Şimdi planınız nedir?” ve “Brexit’i sonlandır” başlıklı pankartları açtı.
Öte yandan, Londra‘daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan kalabalık grup,  yürüyüşünü Parlamento Meydanı’nda sonlandırdı. (İHA)

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