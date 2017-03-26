“Oy sandıkları neden tek bir yere kuruluyor?”

Hatırlanacağı üzere; Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu için Birleşik Krallık’ta oy verme işleminin 6-9 Nisan tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. T.C. Londra Başkonsolosluğu tarafından yapılan bilgilendirmede, oy sandıklarının tek bir merkezde, Hammersmith’te bulunan Novotel’de kurulacağı ifade edildi.

Önceki seçimlerde de yine tek bir merkezde, Olympia’da oy kullanılması, İngiltere’de ağırlıkla Kuzey ve Güney Londra’da yaşayan Türk vatandaşları için büyük sorun teşkil etmiş, toplum üyeleri yetkilileri, bu yönde alınan kararın sandığa gitme oranını düşürdüğü için eleştirmişti.

Yapılan sohbetlerde, Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olan söz konusu referandumda oy vermek isteyip de, mesafenin uzaklığı nedeniyle buna imkan bulamayacağını ifade eden çok sayıda Türk vatandaşı var.

Vatandaşların talebi şu; “Türkiye’de yapılan seçim ve referandumlar için İngiltere’de oy sandıkları, bizlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kurulsun ve herkes demokratik hakkını sıkıntıya girmeden yerine getirebilsin.”

Oy sandıklarının bir otelde kurulacak olması da diğer bir eleştiri konusu. Otel sahibinin kim olduğunu merak eden de var, müşteriler varken otelde gerekli kontrollerin nasıl yapılacağını soran da…

Londra Gazete olarak bu hafta, Güney ve Kuzey Londra’da yaşayan Türk vatandaşlarının da birinci gündem maddesi olan söz konusu referandum için belirlenen oy verme merkezine ulaşımın, seçime katılım oranını düşürüp-düşürmeyeceğini sorduk. İşte yanıtlar…

Emre VURGUN

“300 bine yakın Türk vatandaşının İngiltere’de yaşadığını düşünürsek, sadece tek bir merkezde oy kullanılacak olması, kapasite ve ulaşılabilirlik açısından bazı sıkıntıları beraberinde getirecek. Londra’da yaşayan Türk nüfusunun çok büyük bir bölümü Hackney ve Enfield bölgelerinde yaşıyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların oy vermek için en az bir saatlik mesafeye gitmesi gerekecek. Londra dışında yaşayan vatandaşların da oy vermek için merkeze gelmesi oldukça zor. Türkiye’nin geleceği açısından kritik önem taşıyan bir referandum için bu derece hazırlıksız olunması üzücü bir durum. Oy kullanma hakkı bulunan her vatandaşın Türkiye’nin geleceği üzerinde söz hakkı olduğuna inanıyorum. Bunun için de seçmenlerin en üst seviyede teşvik edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla İngiltere genelinde ve Londra’da, erişilebilirlik açısından oy kullanılacak merkez sayısı artırılmalıydı. En azından bundan sonraki seçim ve referandumlarda Yüksek Seçim Kurulu’nun gereken hassasiyeti göstereceğini umut ediyorum.”

Veysel GÜLBASAN

“Yapılacak referandumda oy verme işleminin İngiltere’de tek bir merkez üzerinden yönetilecek olması bence mantıklı. Bu şekilde insanların kafaları karışmayacak ve hangi merkezde oy kullanmaları gerektiği konusunda sıkıntı yaşamayacaklar. Londra ve diğer bölgelerden gelecek olan Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemleri de oldukça uzun sürecek. Geçtiğimiz seçimde oy verme işlemi Olympia’da gerçekleştirildi. Yeni merkeze ulaşımın daha rahat olacağını düşünüyorum. Fakat akıllara takılan sorular da mutlaka olacaktır. Örneğin, özel aracı ile gelenler için otopark sorunu olacak mı? Ayrıca otelde oy kullanacak olan bizler için ayrılan alan ne derece yeterli?”

Hüseyin KÖROĞLU

“Burada üçüncü kez oy kullanacağız. Sivil toplum örgütleri, cem evleri, yöresel dernekler oy kullanmaya gidecek olan kişiler için araç tahsis ediyorlar. Sivil toplum kuruluşlarının böyle bir hizmet vererek, insanları oy kullanacak alanlara götürmesi tabii ki önemli ve rahatlatıcı. Fakat bu kurumların araçları ayarlaması, insanları organize etmesi de uzun bir uğraş gerektiriyor. Çünkü bahsettiğimiz sayı 10 veya 20 kişilik bir grup değil. Binlerce insanın araçlarla Hammersmith bölgesine taşınmasından bahsediyoruz. Gönül ister ki farklı farklı bölgelere sandıklar kurulsun. Türk toplumunun yoğunlukla bulunduğu bölgelere sandıklar kurulsa daha iyi olur, referanduma katılım da artardı.”

Murat ÇİFTÇİ

“Adres kaydı yaptıramadığım için oy kullanamayacağım. Fakat kullanacak olan kişiler için düşündüğüm zaman, Londra merkeze gidip-gelmek bile en az 2 saat sürer. Çünkü oraya araçla girdiğiniz zaman bir sürü sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. İnsanların daha hızlı ve rahat bir şekilde oy kullanabilmesi için farklı bölgelere sandıkların kurulması daha sağlıklı olurdu. Örneğin, Kuzey ve Güney Londra’da ayrı ayrı bölgelere oy sandıkları kurulmalıydı. Ya da insanların rahatça oyunu kullanabilmesi için Londra’nın dört ayrı bölgesine sandıklar kurulabilirdi.”

Fuat AYDEMİR

“Uzun yıllardır İngiltere’de yaşıyorum. Son seçimlerde hep Olympia’da oy kullandık. Fakat bu sefer ne hikmetse oy kullanacağımız yer değiştirildi. Hiçbir sebep gösterilmeden, insanlara sadece bir otelde oy kullanabilecekleri söylendi. Bu referandumun öneminden dolayı, önceki seçimlere oranla daha fazla organizasyon yapılacağını düşünüyorum. Oylamanın otelde yapılma mantığını ise bir türlü anlayamıyorum. Daha önce böyle bir gariplikle karşılaşmadık. Bence o otel sahibinin araştırılması gerekiyor. Neden o otelin tercih edildiğini öğrenmek gerekiyor.”

Filip Antoni BONJA

“Londra’nın Old Street bölgesinde yaşıyorum. Referandumda oy kullanmak isteyen Türk vatandaşları için Londra’nın birden fazla bölgesinde oy sandıklarının kurulması gerektiğini düşünüyorum. İngiltere’deki seçimlerde ise oy kullanma yöntemi çok rahat. Adamlar kendilerine en yakın okul veya kiliseye gidiyor veya posta yoluyla oyunu kullanabiliyor. Gönül ister ki bizler de posta yoluyla oy kullanmaya başlayalım. Şu anki ihtimaller arasında biraz zor görünüyor, fakat umarım ki zamanla gerçekleşir. Bizim referanduma dönecek olursam; burada yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanılacak yere gidip-gelmesi ciddi zaman alacaktır. Kuzey, güney, doğu ve batıdan birçok seçmenin oyunu kullanmak için merkez Londra’ya gelmesi büyük bir karmaşaya da yol açacak.”

Muhammet IŞIKGÜN

“Burada oy vermek oldukça kolay bir işlem olmasına rağmen, bizlerin tek bir merkeze veya bir otele gitmek zorunda kalması zorlayıcı bir durum. Normal şartlarda fuar alanında kullanılıyorken, bu referandum için yer değişikliği gerçekleştirildi. Otelde oy verecek olmak, insanları ne derece zorlar bilemiyorum. Fakat şöyle bir konu aklıma geliyor; Otelde kalan hiç kimse yok mu? Varsa bu kişiler nasıl rahat hareket edecek? Otele oy kullanmaya gelenler kontrollerden nasıl geçirilecek? Sorulacak bir sürü soru var. Umarım gerçekleştirilecek referandum en kısa sürede sıkıntısız bir şekilde tamamlanır.”