Teröristin kızının fotoğrafları ortaya çıktı

İngiliz gazeteleri, Londra’daki terör saldırısını gerçekleştiren Halit Mesud’un 18 yaşındaki kızının fotoğrafları ortaya çıktı. İngiliz basını fotoğraflarını manşetten verdi.

İngiltere‘nin başkenti Londra‘daki terör saldırısını düzenleyen Halit Mesud’un 18 yaşındaki kızının fotoğrafları ortaya çıktı. İngiliz basınının manşetten verdiği genç kızın ismi, Teegan Harvey.

Sonradan Müslümanlığı seçen teröristin önceki adı, Andrew Russell’dı. Teegan Harvey’in batılı yaşam tarzına dikkat çeken gazeteler, genç kızın babasının isteklerine karşı koyduğunu aktarıyor. Buna karşın abla Andi’nin ise babasıyla aynı görüşleri taşıdığı yazıldı.

2002’DE BIÇAKLI SALDIRIDAN HAPSE GİRDİ

Basına yansıyan bilgilere göre, Mesud kızlarının annesi Jane Harvey ile 1991 yılında tanıştı ve Harwey’in doğa içindeki milyon dolarlık evine taşındı.

2002 yılında ilişki bitinceye kadar Harvey’in kimya firmasında yönetici olarak taşınan Mesud, söz konusu tarihte bıçaklı saldırı suçundan hapse girdi.

LONDRA’YI KANA BULADI

Halit Mesud, kiraladığı bir ciple Thames Nehri üstündeki Westminster Köprüsü’nde yürüyen yayaları ezip geçerek parlamento bahçesinin duvarına çarpmıştı. Bir polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak yakalanmıştı. Mesud hastanede öldü, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Saldırı sonucu biri polis dört can kaybı var. İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), Amerikalı turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk’ü olduğu belirtilen Ayşe Frade (43) ve İngiliz vatandaşı Lesli Rhodes (75) yaşamını yitirdi. 50’den fazla insanın da yaralandığı terör eyleminde bazı yaralıların halen durumu kritik.

İngiliz polisi, son yaptığı açıklamada saldırının 84 saniye sürdüğünü ve Mesud’un tek başına olduğunu duyurdu. (MİLLİYET)