4 yaşındaki çocuk annesini kurtardı

İngiltere‘de yaşanan olayda, 4 yaşındaki Roman adlı çocuk, annesinin bir anda yere yığıldığını gördü ve yardım çağırabilmek için annesinin telefonunu aldı; ancak TouchID parolası bulunan telefonun şifresinde takıldı.

Buna rağmen Siri uygulamasını açmayı başaran küçük çocuk, annesinin durumunu anlattı ve Siri’ye 999 numaralı acil çağrı merkezini aratmayı başardı. Bu sayede sağlık ekibi anneye erken müdahale ederek, belki de hayatını kurtardı.

Çocuğun ev adresini doğru ve eksiksiz verdiği ise gözlerden kaçmadı. Olayın ardından İngiliz polisi çocuklara ev adresini öğretmenin önemini vurguladı. (ONTRAVA.COM)