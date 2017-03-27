Braintree, zor maçı 1-0 kaybetti

Müslüman kadınlar zincir oluşturdu— 27 Mart 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da Müslüman kadınlar teröre karşı zincir oluşturdu.
Braintree, Vanarama National League’de, deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Tramere Rovers karşısında 55’inci dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrılan Hakan Ramis’in takımı, 40 maçta 45 puanla 18’inci sırada kaldı.
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