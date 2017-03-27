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Home / Spor / Braintree, zor maçı 1-0 kaybetti

Braintree, zor maçı 1-0 kaybetti

— 27 Mart 2017

Braintree, Vanarama National League’de, deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Tramere Rovers karşısında 55’inci dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrılan Hakan Ramis’in takımı, 40 maçta 45 puanla 18’inci sırada kaldı.

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