Britanya Alevi Federasyonu ‘Hayır’ dedi

BRİTANYA Alevi Federasyonu (BAF) Türkiye’de getirilmek istenen başkanlık sistemine, ‘Hayır’ dedi.

Britanya’nın dört bir tarafında faaliyet yürüten, 17 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevini çatısı altında toplayan Britanya Alevi Federasyonu, 26 Mart Pazar günü Trafalgar Meydanı’nda ‘Hayır’ mitingi düzenledi.

“Laik, özgür ve demokratik bir cumhuriyet”, “ırkçılığı, gericiliği ve yobazlığı engellemek”, “şeriata ve savaşlara hayır” talepleri ile düzenlenen miting için binlerce alevi vatandaş Trafalgar Meydanı’nda buluştu. “Diktatörlük Anayasası’na Hayır” adıyla düzenlenen mitingde konuşan Alevi dedeleri, İngiliz siyasetçi ve sendikacılar ve BAF yöneticileri, Britanya’nın AKP iktidarı ve Erdoğan ile işbirliklerini eleştirirken, Alevilerin tarih boyunca zulmü kabul etmeyen ve iktidarlara biat etmeyen geleneğine dikkat çekerek referandumda ‘Hayır’ oyu kullanılmasını talep ettiler. Trafalgar Meydanı’nın dört bir tarafını ‘Hayır’ dövizleri ve talepleri ile donatan Aleviler, Türkiye’de iktidarın antidemokratik ve baskıcı uygulamalarını da sloganları ile protesto etti.

Alevilerin Trafalgar Meydanı’nda düzenlediği mitinge destek veren Tottenham Bölgesi İşçi Partisi Milletvekili David Lammy, Türkiye’de yaşanan anti demokratik gelişmelere ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Londra’da bulunan gazeteci yazar Mustafa Yalçıner ise mitingde yaptığı konuşmada padişahlık, sultanlık ve hilafetin geri getirilmeye çalışıldığını belirterek, 16 Nisan’da sandıkların kurulduğu her yerde ‘Hayır’ oyu kullanılmasını talep etti.

Britanya Alevi Federasyonu Genel Başkanı İsrafil Erbil ise 18 madde ile kendilerini kandırmaya çalışarak, yargıyı, meclisi ve tüm yetkileri kendinde toplamaya çalışan zihniyeti yüzyıllardan beri tanıdıklarını dile getirdi. “Tarihsel misyonumuza uygun olarak, tarihsel misyonumuza bağlı kalarak, bir Alevi’nin, bir Bektaşi’nin, bir Kızılbaş’ın ne yapması gerekiyorsa bugün, bu tarihi dönemde biz de bunu yapıyoruz.” diyen Erbil, hiç kimseden korkularının olmadığına da vurgu yaptı.

Alevilerin Trafalgar Meydanı’nda düzenlediği miting, türkü ve çekilen halaylarla devam etti.