Demi Rose’un dekoltesi olay oldu!

Parlamento binası önünde binlerce çiçek— 27 Mart 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da Parlamento binası önüne binlerce kişi terörü lanetlemek ve saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için çiçek bıraktı.
Bir dönem ABD’li rapçi Tyga ile magazin yıldızı Kylie Jenner’ın ayrılığında başrolü oynayan Demi Rose, önceki Los Angeles’ta objektiflere takıldı.
21 yaşındaki güzel, kıvrımlarını ön plana çıkaran derin dekolteli kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Rose bir ara frikik vermekten kurtulamadı.
İlgi odağı olan Demi Rose, magazin gazetecilerine poz vermeyi ihmal etmedi.
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