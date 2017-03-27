Genel Form

Parlamento binası önünde binlerce çiçek— 27 Mart 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da Parlamento binası önüne binlerce kişi terörü lanetlemek ve saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için çiçek bıraktı.
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