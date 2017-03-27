Londra Gazete
Son haberler
26 Mart 2017 - Alevi kültüründe Nevruz Bayramı
26 Mart 2017 - “Oy sandıkları neden tek bir yere kuruluyor?”
25 Mart 2017 - AB 60 yaşında: Başarılar, sorunlar
25 Mart 2017 - “Gurbette yaşamak kadın için daha zor”
25 Mart 2017 - Rauf Denktaş Türk Okulu kuruluş yılını kutladı
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere’de Brexit sürecine dair endişeler

İngiltere’de Brexit sürecine dair endişeler

— 27 Mart 2017

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) sürecinin resmi olarak başlatılmasının beklendiği Çarşamba günü öncesinde, İngiliz gazetelerinde sürecin olası işleyişine dair soru işaretleri geniş yer tutuyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit sürecini başlatacak Lizbon Antlaşması’nın 50’inci maddesini 29 Mart’ta devreye sokması bekleniyor.

İngiltere’nin 50’inci maddeyi resmen işletmesiyle, ayrılma koşulları ve gelecekteki ilişkilerin nasıl şekillendirileceği müzakere edilmeye başlanacak.

Ancak müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine dair birçok soru işareti var

FT: İNGİLTERE, AB DÜZENLEMELERİNE TABİ OLMAYI SÜRDÜRECEK

Financial Times, Başbakan May’in bazı İngiliz kurumları Brexit sonrasında bile Avrupa Birliği kontrolünde tutmayı umduğunu yazıyor.

Gazete bu durumu, ‘İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin bazı kurumlarını yerini alacak yeni düzenlemeleri 2 yıl içinde yapabilecek uzmanlığı bulunmadığının bir kabulü’ olarak yorumluyor.

Financial Times, bu geçiş sürecinde AB kurumlarına tabi olma gerekliliğinin, May’i AB’den anlaşmalı ayrılma seçeneğine zorlayacağını belirtiyor.

Her şey takvime uygun şekilde ilerlerse, müzakerelerin iki yıl sürmesi ve İngiltere’nin Mart 2019’da birlikten çıkması bekleniyor.

GUARDIAN: ANLAŞMASIZ AYRILIK KABUL EDİLEMEZ

İngiliz imalatçılar ise AB’den anlaşmasız ayrılınması olasılığına karşı hükümete uyarı mesajı gönderdi.

İngiltere Başbakanı May, AB’den çıkış sürecinde kötü bir anlaşma yapmaktansa, birlikten anlaşma yapmadan ayrılmayı savunuyor.

Guardian gazetesi, üreticilerin anlaşmasız ayrılık ihtimalinin İngiltere ekonomisi için “felaket” olacağı uyarısında bulunduğunu yazıyor.

İmalat sektörü patronları, Birleşik Krallık’ın tüm ihracatının yüzde 45’ini yapan sektörün, ticaret anlaşmasız bir ayrılığı kabul edemeyeceğini belirtiyor.

May, 29 Mart’ta İngiltere’nin AB’den çıkması adına Lizbon Antlaşması’nın 50’inci maddesini devreye sokacak mektubu Avrupa Konseyi’ne gönderecek.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere’nin, 50’nci maddeyi devreye sokmasından sonra 48 saat içinde Brexit taslağı ile ilgili rehberi 27 Avrupa Birliği üyesine sunacağını açıklamıştı. (BBC TÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 68
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close