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İngiltere’de “Brexit” yanlısı milletvekilinden istifa kararı

— 27 Mart 2017

UKIP Milletvekili Douglas Carswel

Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) İngiliz parlamentosuna giren ilk milletvekilil, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Londra’nın kuzeydoğusundaki Clacton bölgesinden milletvekili Carswell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2014’de Muhafazakar Partiden UKIP’e geçtiğini ve bu geçişin arkasında yatan sebebin de ülkenin AB‘den ayrılması (Brexit) arzusu olduğunu hatırlattı.

Açıklamasında, Brexit’in hayata geçişinin kesinlik kazanmasıyla kendisinin de UKIP’ten ayrılma kararı aldığını belirten Carswell, “Parti değiştirmeyeceğim, Muhafazakarlara da geçmeyeceğim. Muhafazakarlardan UKIP’e geçtiğimde olduğu gibi ara seçim yapılmasına gerek yok. Clacton bölgesini parlamentoda bağımsız olarak temsil edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Carswell, parlamentoya ilk kez 2005’daki genel seçimin ardından girmişti. Carswell, 2010 ve 2015 genel seçimlerinde de rakiplerini geride bırakarak, parlamentoda koltuk sahibi olmuştu.

İngiltere’de 2010 yılında göreve başlayan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti milletvekili olarak parlamentoda Clacton’ı temsil eden Carswell, Ağustos 2014’de “partisinin AB‘ye yönelik siyasetini ciddi bulmadığı” gerekçesiyle istifa etmiş ve UKIP’e geçmişti.

Carswell, istifasını takiben Clacton’da ara seçim yapılması çağrısında bulunmuştu. Ara seçimden zaferle çıkan Carswell, böylece İngiliz parlamentosuna giren ilk UKIP milletvekili olmuştu. İngiliz vekil, parlamentoya tekrar seçildiğini duyduğunda Clacton’daki seçmene, “Bu seçimin yapılması için parlamentodan istifa ettim. Benim patronum sizlersiniz. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım.” demişti.

BREXIT, 29 MART’TA İŞLETİLECEK

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen hafta yaptığı açıklamada, Brexit sürecini resmi olarak başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini 29 Mart tarihinde işleteceğini açıklamıştı. Söz konusu maddenin işletilmesinin ardından başlayacak müzakere süreciyle İngiltere, iki yıl içinde AB‘den ayrılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan Birleşik Krallık‘ta geçen yıl yapılan AB referandum unda halkın yüzde 52’si Brexit’ten yana oy kullanmıştı. (AA)

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