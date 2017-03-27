İngiltere’nin AB’den çıkış faturası 62 milyar dolar

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker cuma günü yaptığı açıklamasında, İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden çıkması için yaklaşık 62 milyar dolar ödemesi gerektiğini söyledi.

ANA KONU ÇIKIŞ FATURASI

Tam maliyetinin iyice ölçüldükten sonra yapılacağını da söyleyen Juncker, İngiltereBaşbakanı Theresa May‘e mesaj göndermiş oldu. Konuşmalarda Brexit’ten çıkış faturasının ne boyutta olacağı ise ana konuyu oluşturacak.

Bunun yanı sıra, altyapı projelerini, sosyal programları, bilimsel araştırmaları ve emekli AB bürokratlarının maaşlarının ödendiği, Avrupa Birliği üye ülkelerinin ortak fonunun 2020’ye kadar devam etmesi bekleniyor.

YILDA 12.5 MİLYAR DOLAR ÖDENME YAPIYOR

İngiltere ise yılda 12.5 milyar dolar ödeme yapıyor ve bu ödemelerin, gelirlerinden daha fazla olduğunu ifade ediyordu.

Juncker, Cuma günü yaptığı açıklamada İngiltere‘nin bütçe komisyonunu da onurlandırması gerektiğini söyledi.

İngiltere‘de ise politikacılar 50 milyar poundluk ödemenin yapılmasına tepki gösteriyor ve tartışmanın mahkemede sonuçlanmasını istiyor. Theresa May, Ocak ayında Avrupa Birliği‘yle temiz bir ayrılık gerçekleştirirken bir yandan da yeni serbest ticaret anlaşmaları yapmak istediklerini belirtmişti.

(ONTRAVA)