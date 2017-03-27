Islington’da bir araç pub müşterilerine çarptı

Geçtiğimiz Pazar sabaha karşı Kuzey Londra’nın Islington bölgesinde Essex Road üzerinde bir pub’ın müşterilerine çarpan araçta üç kişi yaralandı.

Kuzey Londra’nın en işlek caddelerinden biri olan Essex Road’daki Old Queens Head Pub’ın önünde bulunan 20’ye yakın kişi 50 mile hızla geldiği öne sürülen ve kaldırıma çıkan Peugeot Partner model aracın önünden panik halinde kacıştı.

Westmimster Bridge’deki saldırının ardından yaşanan benzer bu olay terör korksu yarattı. Polis olayın kaza olduğunu, ancak araçta bulunan iki bıçak nedeniyle beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaralanan iki erkek ve bir kadının ciddi durumlarının bulunmadığı da belirtildi.

Pazar sabahı bir süre yolu kapatan polis, görgü şahitlerinin Islington Police’in 101 veya Crimestoppers’ın 0800 555 111 numaralı telefonlarını aramalarını istedi.