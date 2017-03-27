Londra Polisinden saldırı açıklaması

Londra polisi, Wesminster saldırısını gerçekleştiren Khalid Masood’un saldırıyı büyük ihtimalle tek başına planlayıp gerçekleştirdiğini ancak nedeninin ortaya çıkarılamama ihtimalinin olduğunu açıkladı.

Wesminster saldırısının ardından saldırgan Khalid Masood’un saldırıyı neden yaptığı henüz öğrenilemedi. Detektifler ise Çarşamba günü dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren Masood ile son aylarda irtibat kuran kişileri ifade vermeye çağırıyor.

Independent gazetesine konuşan Londra Emniyet Müdürlüğü Yardımcı Komiser Neil Basu, şu ana kadar yapılan soruşturmaların sonucundan Masood’un saldırıda tek başına hareket ettiğini gösterdiğini söyledi. Basu, “Başka bir saldırı planı olduğu konusunda hiçbir bilgi veya istihbarat yok. Saldırıyı sadece kendisi planlamış bile olsa bu planı neden gerçekleştirdiğini açığa çıkarmamız gerekiyor. Masood’un bu saldırıyı neden gerçekleştirdiğini hiçbir zaman bilemeyecek olma ihtimalimiz de var” diye konuştu.

Geçtiğimiz çarşamba günü Londra‘daki İngiliz Parlamentosu’nun bulunduğu Westminster‘da düzenlenen saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren Khalid Masood’un 52 yaşında İngiltere‘nin Kent bölgesinde doğduğu ve İngiliz İstihbaratı MI5 tarafından bilindiği ortaya çıkmıştı. (DHA)