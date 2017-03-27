Londra Gazete
Son haberler
27 Mart 2017 - Britanya Alevi Federasyonu ‘Hayır’ dedi
26 Mart 2017 - Alevi kültüründe Nevruz Bayramı
26 Mart 2017 - “Oy sandıkları neden tek bir yere kuruluyor?”
25 Mart 2017 - AB 60 yaşında: Başarılar, sorunlar
25 Mart 2017 - “Gurbette yaşamak kadın için daha zor”
Home / İngiltere ve Londra / Londra Polisinden saldırı açıklaması

Londra Polisinden saldırı açıklaması

— 27 Mart 2017

 

Londra polisi, Wesminster saldırısını gerçekleştiren Khalid Masood’un saldırıyı büyük ihtimalle tek başına planlayıp gerçekleştirdiğini ancak nedeninin  ortaya çıkarılamama ihtimalinin olduğunu açıkladı.

Wesminster saldırısının ardından saldırgan Khalid Masood’un saldırıyı neden yaptığı henüz öğrenilemedi. Detektifler ise Çarşamba günü dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren Masood ile son aylarda irtibat kuran kişileri ifade vermeye çağırıyor.
Independent gazetesine konuşan Londra Emniyet Müdürlüğü Yardımcı Komiser Neil Basu, şu ana kadar yapılan soruşturmaların sonucundan Masood’un saldırıda tek başına hareket ettiğini gösterdiğini söyledi. Basu, “Başka bir saldırı planı olduğu konusunda hiçbir bilgi veya istihbarat yok. Saldırıyı sadece kendisi planlamış bile olsa bu planı neden gerçekleştirdiğini açığa çıkarmamız gerekiyor. Masood’un bu saldırıyı neden gerçekleştirdiğini hiçbir zaman bilemeyecek olma ihtimalimiz de var” diye konuştu.

Geçtiğimiz çarşamba günü Londra‘daki İngiliz Parlamentosu’nun bulunduğu Westminster‘da düzenlenen saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.
Saldırıyı gerçekleştiren Khalid Masood’un 52 yaşında İngiltere‘nin Kent bölgesinde doğduğu ve İngiliz İstihbaratı MI5 tarafından bilindiği ortaya çıkmıştı. (DHA)

Haber Okunma Sayısı: 246
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close