Sahildeki cansız balina

Türk Hava Yolları, ABD ve İngiltere’nin yeni kuralları doğrultusunda kabine alınmayacak elektronik eşyalar için özel bir uygulama geliştirdiğini açıkladı. Uygulamaya göre cep telefonundan büyük elektronik aletler uçak kapısına kadar yolcuyla birlikte taşınıp buradaki görevlilere teslim edilebilecek. THY, bu şekilde topladığı cihazları uçuş boyunca “itinalı bir şekilde özel bagajlarla” taşıyacak. Verdikleri elektronik cihazların karşılığında birer etiket…