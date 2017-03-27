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THY: Özel uygulamamızla elektronik eşyaları bagaja koymanıza gerek yok

— 27 Mart 2017

Türk Hava Yolları, ABD ve İngiltere’nin yeni kuralları doğrultusunda kabine alınmayacak elektronik eşyalar için özel bir uygulama geliştirdiğini açıkladı.

Uygulamaya göre cep telefonundan büyük elektronik aletler uçak kapısına kadar yolcuyla birlikte taşınıp buradaki görevlilere teslim edilebilecek.

THY, bu şekilde topladığı cihazları uçuş boyunca “itinalı bir şekilde özel bagajlarla” taşıyacak.

Verdikleri elektronik cihazların karşılığında birer etiket alan yolcular, uçaktan indiklerinde de etiketlerini geri vererek cihazlarını alabilecek.

‘Kaybolmayacağını ve hasar görmeyeceğini garanti ediyoruz’

Anadolu Ajansı’na konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, cihazların köpük kutulara konduktan sonra darbeye dayanıklı özel valizlere yerleştirileceğini söyledi ve ekledi:

“Yolcuların cihazlarının kaybolmayacağını veya hasar görmeyeceğini garanti ediyoruz.”

THY uçuşlardaki elektronik eşya kısıtlamasıyla ilgili bir bilgi daha paylaştı.

Buna göre ABD varışlı uçuşlarda diğer elektronik cihazlarla birlikte kabine alınması yasaklanan fotoğraf makinaları İngiltere varışlı uçuşlarda yasaklanmayacak. (AA, BBC Turkce)

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