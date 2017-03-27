Ware FC, düşme hattında

Ryman League Division One North grubunda Ware FC, geçtiğimiz hafta sonu da rakip sahada Heybridge Swift takımına 2-1 yenildi.

22’de attığı golle 1-0 devreyi 1-0 önde tamamlayan Ware FC, 48 ve 86’da yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı.

Ware FC, bu yenilgiyle bu sezon ilk kez düşme hattında yer aldı. Grupta Wroxham ve Great Wakering Rovers’la birlikte son üç takım arasında kalan Ware FC’nin beş maçı bulunuyor. Ware FC, 41 maçta 39 puanla 22’inci durumda. Murat Karagül ve Darren Behçet’in de oynadığı son karşılaşmayı 218 biletli seyirci izledi.