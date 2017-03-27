Ziya Eren sabır istedi

İngiltere Sky Bet League Two takımı Crawley Town FC’nin sahibi Türk işadamı Ziya Eren, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedenyle taraftarlara seslendi.

Leyton Orient’le geçen Cumartesi günü oynanan ve 3-0 kazanılan son lig maçından önce kulüp websitesine konuşan Ziya Eren, “Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Biz, daha iyi olmak için mücadele ediyoruzz. Futbolumuz bu yıl daha iyileşti. Altyapımız sağlam bir platforma oturdu” dedi.

Crawley Town’I 12 ay önce satın alan Ziya Eren, takımı 10 yıl içinde Championship’e çıkartmayı hedefledi. Eren, takımın başına da Chelsea’nın eski Akademi çalıştırıcısı Dermot Drummy’yi getirdi. Crawley Town, sezona iyi başladı ve Ekim ayı ortasında ilk altı içinde yeraldı. Ancak Leyton Orient maçı öncesi oynanan son 12 maçta ise sadece iki galibiyet alabildi.