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Ali Ağaoğlu: Ben olmasam İngiltere ekonomisi batar (Video)

— 28 Mart 2017

BBC’den Simon Reeve, Türkiye’yle ilgili hazırladığı “Simon Reeve ile Türkiye” adlı belgeselinde iş adamı Ali Ağaoğlu ile gerçekleştirilen röportaja da yer verdi. Ağaoğlu röportajda tartışma yaratacak ifadelere imza attı.

“BEN OLMASAM İNGİLTERE EKONOMİSİ BATAR”

Ali Ağaoğlu röportajında “Ben olmasam İngiltere ekonomisi batar.” iddiasında bulundu.

Ağaoğlu, “Dünyada en çok Rolls Royce’u olanlardan biriyim. Yanılmıyorsam 12 tane Rolls Royce’um, 10 tane de Bentley’im var.” diyor.

“KRALİÇE TALİP OLDU ‘S… GİT’ DEDİM”

BBC ekibine yaşadığı yalıyı gezdiren Ağaoğlu, “Burada kimse yaşamıyor benden başka. Kiracılar vardı. 3 milyon dolar verip benim keyfime ortak olacaklardı, hepsini gönderdim.” diye konuşuyor. “Zaten Boğaz’da 9-10 tane yalım var” diyen Ağaoğlu, “Bir kere Kuveyt Kraliçesi’ni burada misafir ettim. O talip oldu. ‘S… git’ dedim. O gitsin b.klu Thames Nehri’nin kenarında yer alsın” ifadesini kullanıyor.

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