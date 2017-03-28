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Aşırı güç kullanan polis memuru suçlu bulundu

— 28 Mart 2017

Polis memurunun davranışı video görüntülerine yansıdı.

Londra’daki bir tren istasyonunda şüpheli gördüğü bir kişiye defalarca cop vuran polis memuru suçlu bulundu.

Geçtiğimiz Mart ayında King’s Cross St Pancras istasyonunda polis memuru Peter Crofts’ın, bir olay sonrası Anthony Yeboah’ın bacaklarına defalarca vurduğu kamera görüntülerine de yansıdı. Daha sonra yargılanma aşamasında Savcılık tarafından kefaletle serbest bırakılan Anthony Yeboah, neden tutuklandığını bilmediğini belirterek, “Ben suçlu değilim” dedi.

Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu tarafından geçen yıl hakkında dava açılan Ulaşım Polisi Peter Crofts, görevini kötüye kullandığı için suçlandı. Aşırı güç kullanımı ve itibarlı davranış başta olmak üzere bir dizi mesleki standartı ihlal ettiği belirlenen polis memuru için görevden uzaklaştırılması talep edildi.

Polis Komutanı yardımcısı Adrian Hanstock, Komisyonun verdiği kararı desteklediğini belirterek, video görüntülerinde de yer aldığı gibi, polis memurunun yaptığı davranışın asla kabul edilemeyeceğini, bu durumun diğer memurların cesaretini de zayıflatacağını söyledi.

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