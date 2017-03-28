The Sun, 47 yaşındaki Zaklina isimli Sırp kadını ‘Dünyanın en çekici büyükannesi’ ilan etti.

Gazete, Zaklina’nın sosyal paylaşım ağlarını aktif bir şekilde kullandığını ve sürekli olarak İtalya’nın çeşitli kentlerinden paylaşımlar yaptığını belirtti. Zaklina’nın tüm dünyada 158 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. The Sun’ın haberine göre, ünlü büyükanne daha önce Fransa, İsviçre ve Polonya’da yaşadı.