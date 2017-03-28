Aşırı güç kullanan polis memuru suçlu bulundu— 28 Mart 2017
Londra’daki bir tren istasyonunda şüpheli gördüğü bir kişiye defalarca cop vuran polis memuru suçlu bulundu.
The Sun, 47 yaşındaki Zaklina isimli Sırp kadını ‘Dünyanın en çekici büyükannesi’ ilan etti.
Gazete, Zaklina’nın sosyal paylaşım ağlarını aktif bir şekilde kullandığını ve sürekli olarak İtalya’nın çeşitli kentlerinden paylaşımlar yaptığını belirtti. Zaklina’nın tüm dünyada 158 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. The Sun’ın haberine göre, ünlü büyükanne daha önce Fransa, İsviçre ve Polonya’da yaşadı.
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