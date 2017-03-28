“Eğitimden değil savaş fonundan kesinti yapılsın”

TÜRK Kürt Toplum Dayanışma Merkezi’nde (DAYMER) gerçekleştirilen ‘Eğitim Kesintilerine Hayır’ panelinde; okul bütçelerinde yapılan kesintilere dikkat çekildi, bu durumun devamı halinde öğrencilerin geleceğinin tehlikeye atılacağı ifade edildi. İngiltere hükümetinin sağlık alanında yaptığı kesintilerin ardından eğitimde de bu yönlü adımlar atmasıyla birlikte; öğretmen ve diğer görevlilerin sayısının azaltılacağı, sınıf mevcutlarının da 30’dan 50’ye kadar çıkabileceği konuşuluyor.

DAYMER’in Tottenham’daki merkezinde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak, Fair Funding for All Schools kampanyası temsilcisi Jo Jurky, ilkokul öğretmeni Zübeyde Aydemir ile Ulusal Öğretmenler Sendikası sorumlusu ve DAYMER Yönetim Kurulu üyesi Oktay Şahbaz katıldı. Özellikle Şahbaz’ın; bütçe açığının, savaş ve silahlara harcanan fonlardan değil de eğitim ve sağlık hizmetlerinden yapılan kesintilerle karşılanmak istenmesine gösterdiği tepki övgü aldı.

“KESİNTİ YOK DENİYOR, ANCAK…”

Yaptığı konuşmada, bilinçli olarak gündemde tutulan iki ayrı konunun birbirine karıştırıldığını savunan Zübeyde Aydemir, “Okul bütçelerinde gerçek anlamda bir kesinti yapılmadığı söyleniyor. Ancak eğitime ayrılan 600 milyon sterlinlik fonun ortadan kaldırılması; çocuklarımız ve okullarda onların güvenliğini sağlayan görevliler için oldukça sıkıntılı bir durum yaratacak. İngiltere hükümeti eğitimde herhangi bir kesinti olmadığını söylese de benim çalıştığım okulun bütçesinde kesinti yapıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu doğrultuda öğretmen sayısı azaltıldı. Diğer yandan; okul bütçelerinin yeniden hesaplanarak Londra’daki bütün eğitim kurumlarına eşit oranda fonun ayrılması planlanıyor.” dedi.

“EĞİTİM VE SAĞLIKTA KESİNTİ OLMAMALI”

“İngiltere’de bütçe açığı, neden savaşa veya silahlara giden paralardan karşılanmıyor da, bizler gibi sıradan insanların geleceğini etkileyen sağlık, eğitim veya diğer kamu hizmetlerinden yapılan kesintilerle karşılanıyor.” diye soran Oktay Şahbaz ise, “Bu kesintiler direkt olarak bizleri ve çocuklarımızı etkiliyor. Okul bütçelerinin hesaplanması konusunda yapılan yanlışları, özellikle belediyelere eğitim için verilen bütçelerde yapılan değişiklikleri değerlendirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

“VELİLER BU KONUDA BİLİNÇLENMELİ”

Jo Jurky da yaptığı konuşmada; doğru verilen eğitimin, toplumların geleceğini şekillendirmede çok önemli rol oynadığına değindi. Jurky, “Eğitimde kesintileri öğrendiğim zaman, bu konuda bütün velilerin bilinçlenmesi gerektiğini düşündüm ve Fair Funding for All Schools kampanyasına katıldım. Her çocuğun eğitim hakkından mutlaka adaletli şekilde faydalanması gerekiyor. Bu sebeple her aile, çocuğunun gittiği okulda yapılan fon kesintilerini araştırıp tepkisini ortaya koymalı.” dedi.