Emma Edhem’den bir başarı daha

TBCCI Yönetim Kurulu Başkanı Emma Edhem City of London Castle Baynard bölgesinde Court of Common Council Üyeliği’ne yeniden seçildi.

TBCCI Yönetim Kurulu Başkanı Emma Edhem CC, City of London Castle Baynard bölgesinde 23 Mart 2017 günü yapılan seçimde en yüksek oyu alarak yeniden Court of Common Councilmen üyesi seçildi. Emma Edhem CC seçilen diğer sekiz Court of Common Councilmen üyeleri ve başkanları Alderman ile birlikte Castle Baynard bölgesinde seçimle görev yapmaya devam eden dünyanın en eski yerel hükümet kurumu olan City of London Corporation’a hizmet vermeye devam edecek.

Emma Edhem CC, 2013 yılından bu yana City of London’da Court of Common Council, Planlama ve Ulaşım, Caddeler ve Geçitler, Ruhsat Verme ve Komünite ve Çocuk Hizmetleri komiteleri ile City of London Kız Okulu ve Royal Bridewell Hastanesi Yönetim Kurullarında hizmet veriyor.

Bu görevlerine ilaveten, Emma EdhemCC 2017 Şubat ayında City of London’ın “Standartlar Yönetimi İnceleme Çalışma Grubu” Başkanlığına atandı. Bu çalışma grubu, yerel yönetim, polis ve yerel olmayan görevleri dahil City of London’ın her alanında seçilmiş politikacı ve görevlilerin takip edeceği davranış standartlarını belirliyor.

No5 Chambers’ın Uluslararası Hukuk Başkan Yardımcısı ve Barrister Emma Edhem CC, Uluslararası Tahkim ve İş Hukuku konularında çalışıyor. Emma Edhem CC Turkish British Chamber of Commerce Industry (TBCCI)’ın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve İngiltere-Macaristan İş Konseyi ile İngiliz-Azerbeycan Hukuk Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesidir. Edhem, Common Councilman rolünde önde gelen politikacılara verilen Grassroot Diplomat 2016 Business Driver ödülünü kazanmıştı.