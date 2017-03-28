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“Bizim evden utanıyordum, şimdi malikanede yaşıyorum”

— 28 Mart 2017

Yıllık kazancıyla dudak uçuklatan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’den samimi itiraflar…

Yılda 33 milyon TL kazanan Mesut Özil, yokluk içinde geçen çocukluk yıllarını Kai Psotta’nın yazdığı ‘Maçların Sihri’ adlı kitapta anlattı. Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, 2013’te İngiltere’nin Arsenal takımına 183 milyon TL’ye transfer olmuştu.

“Arkadaşlarım harika evlerde otururdu. Bizim evden utanıyordum. Şimdi lüks malikanede yaşıyorum. Bugünlere çok büyük mücadeleyle geldim. Okulda temizlikçi olan annem en büyük destekçimdi. Gazete taşıyıp para kazanırdım” diyerek çocukluk yıllarını anlatan Mesut Özil, şimdilerde oturduğu Londra’daki malikanesini 46 milyon TL’ye almıştı.

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