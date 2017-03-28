“Bizim evden utanıyordum, şimdi malikanede yaşıyorum”

BRİTANYA Alevi Federasyonu (BAF) Türkiye’de getirilmek istenen başkanlık sistemine, ‘Hayır’ dedi. Britanya’nın dört bir tarafında faaliyet yürüten, 17 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevini çatısı altında toplayan Britanya Alevi Federasyonu, 26 Mart Pazar günü Trafalgar Meydanı’nda ‘Hayır’ mitingi düzenledi. “Laik, özgür ve demokratik bir cumhuriyet”, “ırkçılığı, gericiliği ve yobazlığı engellemek”, “şeriata ve savaşlara hayır” talepleri ile…