Fulham, Emenike’yi istiyor

Kuzey Londra’da şüpheli yangın!— 28 Mart 2017
Kuzey Londra’nın Camden bölgesinde bir metro istasyonun yakınında üç katlı sıra teraslı bir evde çıkan yangına düzinelerce itfaiyeci müdahale etti.
İngiliz basınında yer alan haberde, Championship ekibi Fulham‘ın Fenerbahçeli futbolcu Emenike’ye takibine aldığı kaydedildi.
Nijeryalı yıldızın kulüp arayışında olduğu kaydedilirken, Londra‘daki yaşamını da göz önüne aldığı ifade edildi. Daha önce West Ham’da oynayan tecrübeli forvetin yine İngiltere‘yi istediği ve Fulham‘a sıcak bakabileceği bildirildi. (HABERLER.COM)
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