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Fulham, Emenike’yi istiyor

— 28 Mart 2017

 

İngiliz basınında yer alan haberde, Championship ekibi Fulham‘ın Fenerbahçeli futbolcu Emenike’ye takibine aldığı kaydedildi.

Nijeryalı yıldızın kulüp arayışında olduğu kaydedilirken, Londra‘daki yaşamını da göz önüne aldığı ifade edildi. Daha önce West Ham’da oynayan tecrübeli forvetin yine İngiltere‘yi istediği ve Fulham‘a sıcak bakabileceği bildirildi. (HABERLER.COM)

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