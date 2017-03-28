İngiliz ‘Survivor’unda ilginç olay!

İngiltere’de Survivor benzeri “Cennet” isimli programın yarışmacıları format gereği İskoçya dağlarında 1 yıl geçirdi. Ancak yarışma 4 bölüm sonra yayından kaldırıldı.

Survivor efsanesinin bir benzeri olarak İngiltere‘de yayınlanmaya başlayan “Cennet” isimli yarışma programı sadece 4 bölüm yayınlandı.

SADECE 4 BÖLÜM YAYINLANDI

Ancak 4 bölüm yayınlandıktan sonra, yayından kaldırılan “Cennet”in yarışmacıları, programın yayından kaldırıldığını bilmiyordu.

HER ŞEYDEN HABERSİZ YARIŞTILAR

Yarışmacılar, çekimlerin yapıldığı İskoçya dağlarında, zorlu hayat koşulları içerisinde tam bir yıl geçirdiler. Oysa onlar dağda yaşama mücadelesi verirken, yarışma programı çoktan ekranlardan kaldırılmıştı. Program yayından kaldırılmasına rağmen çekimlere ara verilmedi, ancak televizyonda izlendiğini zanneden yarışmacılar büyük bir yanılgı içerisindeydi. Çekimler devam etsede program televizyonda yayınlanmıyordu. Dış dünya ile bağlantıları tamamen kesik olan yarışmacılar hiçbir şeyin farkında olmada dağda yaşamaya devam etti. (SONDAKİKA.COM)