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İngiliz telekom şirketine 42 milyon sterlin ceza

— 28 Mart 2017

İngitere’nin denetleyici kurumlarından Oxfam, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi BT’nin (British Telecommunications) internet kullanıcılarının kurulumlarını geciktirdiği gerekçesiyle 42 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildiğini açıkladı.

Açıklamada, para cezasının şirketin 2013-2014 yılları arasındaki internet bağlantısı kurulumu gecikmelerini kapsadığı belirtildi. Şirketin kurumsal kullanıcılarına ödemesi gereken 300 milyon sterlinlik tazminatı ödemediğinin de görüldüğü belirtilen açıklamada, Oxfam’ın bu paranın da ödenmesine karar verdiği belirtildi. (AA)

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