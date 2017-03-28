İngiliz telekom şirketine 42 milyon sterlin ceza

İngiltere’de posta pulları zamlandı— 28 Mart 2017
Royal Mail tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Mart Pazartesi gününden itibaren birinci sınıf pul 65 pence, ikinci sınıf ise 56 pence’den satışa sunulmaya başlandı.
İngitere’nin denetleyici kurumlarından Oxfam, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi BT’nin (British Telecommunications) internet kullanıcılarının kurulumlarını geciktirdiği gerekçesiyle 42 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildiğini açıkladı.
Açıklamada, para cezasının şirketin 2013-2014 yılları arasındaki internet bağlantısı kurulumu gecikmelerini kapsadığı belirtildi. Şirketin kurumsal kullanıcılarına ödemesi gereken 300 milyon sterlinlik tazminatı ödemediğinin de görüldüğü belirtilen açıklamada, Oxfam’ın bu paranın da ödenmesine karar verdiği belirtildi. (AA)
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