İngilizler Bodrum’da karanfillerle karşılandı

Tatil için Türkiye‘yi tercih eden İngiliz turistler Bodrum-Milas havalimanında karanfillerle karşılandı.



Londra’dan gelen yolcu uçağı ile Milas-Bodrum Havalimanına inen İngiliz turistler dış hatlar terminali girişinde kırmızı karanfillerle karşılandı. Londra‘dan Easy Jet uçağıyla gelen 163 İngiliz yolcu Çiçeklerle karşılananınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürü Kemal Daştan, Başmüdür Yardımcısı Hasan Tosun, TAV İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu ve Havaş İstasyon Müdürü Fatma Abatay tarafından karşılanan turistlere, karanfil verildi. Turistler, bagajlarını aldıktan sonra otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti.

Karanfillerle karşılanan turistler Türkiye‘yi çok sevdiklerini. Bu şekilde karşılanmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.

Konu hakkında açıklamada bulunan BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala bu erken gelişin sevindirici olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Her sene olduğu gibi tabi ki bizi mutlu eder. Bu uçak sayısı ne kadar çok artarsa gelen turist sayısı o kadar artar. Dolayısıyla bu ilk gelen turistlerde hayırlı olmasını diliyorum. Aşağı yukarı 160 civarında bir turist ve İngiltere‘den de geldiler dolayısıyla bunun devamlı hale gelmesi bizleri mutlu edecektir”dedi. (İHA)