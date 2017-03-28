İngiltere’de posta pulları zamlandı

Royal Mail tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Mart Pazartesi gününden itibaren birinci sınıf pul 65, ikinci sınıf ise 56 pence’den satışa sunulmaya başlandı.

Büyük ebatta zarf göndermek isteyenler birinci sınıf için 98, ikinci için 76 pence ödeyecek. Royal Mail tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’da birinci sınıf posta pulunun fiyatının ortalama 87 pence olduğu, bu nedenle İngiltere’nin ucuzluğu vurgulandı. Royal Mail Sözcüsü, “Mevcut ekonomik şartlarda birçok şirketin ve hane halkının ne kadar zor durumda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, fiyat değişikliklerini çok dikkatli bir şekilde değerlendirdik ve müşterilerimizin üzerindeki herhangi bir etkiyi en aza indirmeye çalıştık” dedi.

Royal Mail grup, hizmet artışının sürdürülebilirliğini sağlamak için bu zammın gerekli olduğunu da açıklamaya ekledi.