İşte, İngiltere’deki pizzacı’da seks skandalına karışanlar!

İngiltere’de posta pulları zamlandı— 28 Mart 2017
Royal Mail tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Mart Pazartesi gününden itibaren birinci sınıf pul 65 pence, ikinci sınıf ise 56 pence’den satışa sunulmaya başlandı.
İngiltere’de bir pizzacıda siparişlerini beklerken tezgahın önünde seks yapan çiftin güvenlik kamerası görüntüleri internete düşmüş ve bir anda sosyal medyanın gündemi olmuştu.
Scarborough kasabasındaki pizza restoranında, ortalık yerde cinsel ilişkiye giren Daniella Hirst (28) ve Craig Smith’in (31) hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtilmişti.
‘YÜZYILIN SUÇU FALAN DEĞİL’
Olayın ardından polise 90 dakika ifade veren Daniella Hirst isimli kadın, dün de İngiliz The Sun on Sunday gazetesine konuştu. Hirst, “Basit bir uyarı cezası ile kurtulacağımızı düşünüyorum. Yüzyılın suçunu falan işlemedik. Bu kadar büyütmelerini anlayamıyorum” dedi.
‘SADECE BİRAZ EĞLENİYORDUK’
28 yaşındaki kadın, “Dünyada insanın başını belaya sokabilecek daha büyük işler var. Biz sadece eğleniyorduk. İzleyen kimse de yoktu. Belki de yapmamamız gereken bir şeydi ama olan oldu bir kere. Yaptığımın sonuçlarına katlanırım tabi ki ama bu işin ucu mahkemeye kadar uzarsa gerçekten çok şaşırırım” ifadelerini kullandı.
Daniella Hirst’ün, sosyal medyada hızla yayılan videoda kalçası çıplak olduğu için gözaltına alınıp sorgulandığı, erkek arkadaşının ise çıplak bir yeri görünmediği için polis soruşturmasına gerek olmadığı öğrenildi.
Çiftin, suçlu bulunmaları halinde altışar ay hapis cezası alabilecekleri belirtildi.(HÜRRİYET)
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