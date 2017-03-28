İşte, İngiltere’deki pizzacı’da seks skandalına karışanlar!

İngiltere’deki bir pizzacıda sipariş beklerken tezgahın önünde seks yapan çiftin internete düşen videosu İngiltere’de günün konusu olmuştu. Olay sonrasında polise ifade veren kadının açıklamaları da gündem yarattı.

İngiltere’de bir pizzacıda siparişlerini beklerken tezgahın önünde seks yapan çiftin güvenlik kamerası görüntüleri internete düşmüş ve bir anda sosyal medyanın gündemi olmuştu.

Scarborough kasabasındaki pizza restoranında, ortalık yerde cinsel ilişkiye giren Daniella Hirst (28) ve Craig Smith’in (31) hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

‘YÜZYILIN SUÇU FALAN DEĞİL’

Olayın ardından polise 90 dakika ifade veren Daniella Hirst isimli kadın, dün de İngiliz The Sun on Sunday gazetesine konuştu. Hirst, “Basit bir uyarı cezası ile kurtulacağımızı düşünüyorum. Yüzyılın suçunu falan işlemedik. Bu kadar büyütmelerini anlayamıyorum” dedi.

‘SADECE BİRAZ EĞLENİYORDUK’

28 yaşındaki kadın, “Dünyada insanın başını belaya sokabilecek daha büyük işler var. Biz sadece eğleniyorduk. İzleyen kimse de yoktu. Belki de yapmamamız gereken bir şeydi ama olan oldu bir kere. Yaptığımın sonuçlarına katlanırım tabi ki ama bu işin ucu mahkemeye kadar uzarsa gerçekten çok şaşırırım” ifadelerini kullandı.

Daniella Hirst’ün, sosyal medyada hızla yayılan videoda kalçası çıplak olduğu için gözaltına alınıp sorgulandığı, erkek arkadaşının ise çıplak bir yeri görünmediği için polis soruşturmasına gerek olmadığı öğrenildi.

Çiftin, suçlu bulunmaları halinde altışar ay hapis cezası alabilecekleri belirtildi.(HÜRRİYET)