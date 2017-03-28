Londra Gazete
Son haberler
28 Mart 2017 - Kemik kanserine karşı farkındalık
27 Mart 2017 - Britanya Alevi Federasyonu ‘Hayır’ dedi
26 Mart 2017 - Alevi kültüründe Nevruz Bayramı
26 Mart 2017 - “Oy sandıkları neden tek bir yere kuruluyor?”
25 Mart 2017 - AB 60 yaşında: Başarılar, sorunlar
Home / İngiltere ve Londra / Islington’da sahte hijyen sertifikası skandalı

Islington’da sahte hijyen sertifikası skandalı

— 28 Mart 2017

Islington’da bir cafe, 1’den 5’e kadar olan ve tüm yeme-içme servisi veren mekanlarının girişlerinde bulundurması gereken hijyen sertifikasının sahtesini kullanırken yakalandı.

Drayton Park N5 1NP’de bulunan Veli’s Cafe, geçtiğimiz Temmuz ayında yanlış hijyen sertifikasını kullandığı gerekçesiyle aldığı birkaç rapor üstüne Islington Belediyesi tarafından ziyaret edilmiş ve Temmuz 2015’den beri sertifika üzerinde sahte bilgilerin kullanıldığını fark etmişti.

Belediyenin müdahalesi sonucu, cafenin sertifikasında en yüksek hijyen notu olan 5 yer alırken, cafenin asıl hak ettiği notun “1”, yani hijyen açısından sınıfta kalan bir derecede olduğu fark edildi. 9 Mart 2017’de Veli’s Cafe’nin bağlı olduğu Kinal Ltd 1,5000 pound cezaya çarptırılırken, ayriyetten 896 ve 75 pound olmak üzere ek cezalara çarptırıldı.

Islington Belediyesi bölgedeki diğer cafe ve restoranların hijyen sertifikaları konusunda hassas olmalarını, müşterileri kandırmaya yönelik sahte belgelerin kesinlikle tolere edilecek bir tarafı olmadığının altını çizdi. Islington Belediyesi’nden belediye meclis üyesi Andy Hull, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Eğer iş yerleri hijyen sertifikası ve puanlandırmasının tam olarak ne işe yaradığından emin değilse, Food Standards Agency websitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirler veya belediyemizin Çevre Sağlığı ekibimizle (Environmental Health commercial team) iletişime geçebilirler.”

Gıda hijyeni konusunda daha detaylı bilgi için: https://www.food.gov.uk/

Hijyen sertifikası ve puanlandırması hakkında daha detaylı bilgi için: http://ratings.food.gov.uk/

Adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 

Haber Okunma Sayısı: 67
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close