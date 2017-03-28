Islington’da sahte hijyen sertifikası skandalı

Islington’da bir cafe, 1’den 5’e kadar olan ve tüm yeme-içme servisi veren mekanlarının girişlerinde bulundurması gereken hijyen sertifikasının sahtesini kullanırken yakalandı.

Drayton Park N5 1NP’de bulunan Veli’s Cafe, geçtiğimiz Temmuz ayında yanlış hijyen sertifikasını kullandığı gerekçesiyle aldığı birkaç rapor üstüne Islington Belediyesi tarafından ziyaret edilmiş ve Temmuz 2015’den beri sertifika üzerinde sahte bilgilerin kullanıldığını fark etmişti.

Belediyenin müdahalesi sonucu, cafenin sertifikasında en yüksek hijyen notu olan 5 yer alırken, cafenin asıl hak ettiği notun “1”, yani hijyen açısından sınıfta kalan bir derecede olduğu fark edildi. 9 Mart 2017’de Veli’s Cafe’nin bağlı olduğu Kinal Ltd 1,5000 pound cezaya çarptırılırken, ayriyetten 896 ve 75 pound olmak üzere ek cezalara çarptırıldı.

Islington Belediyesi bölgedeki diğer cafe ve restoranların hijyen sertifikaları konusunda hassas olmalarını, müşterileri kandırmaya yönelik sahte belgelerin kesinlikle tolere edilecek bir tarafı olmadığının altını çizdi. Islington Belediyesi’nden belediye meclis üyesi Andy Hull, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Eğer iş yerleri hijyen sertifikası ve puanlandırmasının tam olarak ne işe yaradığından emin değilse, Food Standards Agency websitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirler veya belediyemizin Çevre Sağlığı ekibimizle (Environmental Health commercial team) iletişime geçebilirler.”

Gıda hijyeni konusunda daha detaylı bilgi için: https://www.food.gov.uk/

Hijyen sertifikası ve puanlandırması hakkında daha detaylı bilgi için: http://ratings.food.gov.uk/

Adreslerini ziyaret edebilirsiniz.