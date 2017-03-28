Londra Gazete
Son haberler
28 Mart 2017 - Just2Travel’dan bedava uçak bileti kazanma fırsatı!
28 Mart 2017 - Emma Edhem’den bir başarı daha
28 Mart 2017 - Kemik kanserine karşı farkındalık
27 Mart 2017 - Britanya Alevi Federasyonu ‘Hayır’ dedi
26 Mart 2017 - Alevi kültüründe Nevruz Bayramı
Home / Ticari / Toplum haberleri / Just2Travel’dan bedava uçak bileti kazanma fırsatı!

Just2Travel’dan bedava uçak bileti kazanma fırsatı!

— 28 Mart 2017

JUST2TRAVEL, 2 şanslı Londra Gazete okuruna bedava İstanbul gidiş-dönüş bileti veriyor.

İngiltere’den dünyanın her yanına yaptığınız seyahatlerinizi gerçekleştiren Just2Travel yeni kampanyasıyla yine adından söz ettirecek.

Just2Travel Direktörü Ali Keskin kampanyayla ilgili olarak; “Uçak bileti kazandıran çekilişe katılmak  çok basit. 07775981818 numaralı telefona “LONDRA GAZETE” yazıp göndererek çekişe katılabilirsiniz. 15 Nisan 2017 tarihine kadar geçerli olacak çekilişe katılım şartlarımız şöyle: Çekilişe katılım yaşı 18 ve aynı aileden sadece 1 kişi katılabilecek. Aynı telefon numarasından sadece 1 katılım yapılabiliyor. Kampanya herkese açık ve kampanyaya katılmak için başka bir şartımız bulunmuyor. Bu şanstan yararlanmak isteyenlerin numaralarını bekliyoruz.” dedi.

Çekilişe katılmak için son gün 15 Nisan Cumartesi olarak duyurulurken, iki şanslı Londra Gazete okuyucusu 18 Nisan Salı günü, Just2Travel’in Edmonton Shopping Centre’deki merkez şubesinde yapılacağı açıklandı.

Edmonton Shopping Centre ve 274 Hertford Road üzerinde 2 ayrı ofiste hizmet veren Just2Travel, 2 kişiye çekilişle bedava uçak bileti hediye ediyor. Çekilişe katılmak için 07775981818 numaralı telefona “LONDRA GAZETE” yazıp gönderiniz

ERKEN REZERVASYONDA SON FIRSATLAR

Just2Travel erken rezervasyon fırsatlarıyla ilgili bilgi veren Murat Yüksel, “Geçtiğimiz hafta Türkiye otellerine yaptığımız ziyaret çok olumlu geçti ve otelleri yerinde inceleme şansımız oldu. Otellerde erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak isteyenler elini çabuk tutsun çünkü bu fırsatlar kısa süre sonra sona erecek ve otel fiyatları yükselecek. Bu nedenle tatil rezervasyonunu yaptıracak olanları hızlı hareket etmeye çağırıyoruz.” dedi.

 

Haber Okunma Sayısı: 525
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close