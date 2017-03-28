Just2Travel’dan bedava uçak bileti kazanma fırsatı!

JUST2TRAVEL, 2 şanslı Londra Gazete okuruna bedava İstanbul gidiş-dönüş bileti veriyor.

İngiltere’den dünyanın her yanına yaptığınız seyahatlerinizi gerçekleştiren Just2Travel yeni kampanyasıyla yine adından söz ettirecek.

Just2Travel Direktörü Ali Keskin kampanyayla ilgili olarak; “Uçak bileti kazandıran çekilişe katılmak çok basit. 07775981818 numaralı telefona “LONDRA GAZETE” yazıp göndererek çekişe katılabilirsiniz. 15 Nisan 2017 tarihine kadar geçerli olacak çekilişe katılım şartlarımız şöyle: Çekilişe katılım yaşı 18 ve aynı aileden sadece 1 kişi katılabilecek. Aynı telefon numarasından sadece 1 katılım yapılabiliyor. Kampanya herkese açık ve kampanyaya katılmak için başka bir şartımız bulunmuyor. Bu şanstan yararlanmak isteyenlerin numaralarını bekliyoruz.” dedi.

Çekilişe katılmak için son gün 15 Nisan Cumartesi olarak duyurulurken, iki şanslı Londra Gazete okuyucusu 18 Nisan Salı günü, Just2Travel’in Edmonton Shopping Centre’deki merkez şubesinde yapılacağı açıklandı.

ERKEN REZERVASYONDA SON FIRSATLAR

Just2Travel erken rezervasyon fırsatlarıyla ilgili bilgi veren Murat Yüksel, “Geçtiğimiz hafta Türkiye otellerine yaptığımız ziyaret çok olumlu geçti ve otelleri yerinde inceleme şansımız oldu. Otellerde erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak isteyenler elini çabuk tutsun çünkü bu fırsatlar kısa süre sonra sona erecek ve otel fiyatları yükselecek. Bu nedenle tatil rezervasyonunu yaptıracak olanları hızlı hareket etmeye çağırıyoruz.” dedi.