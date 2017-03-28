Kemik kanserine karşı farkındalık

KEMİK Kanseri Araştırma Vakfı (Bone Cancer Research Trust, BCRT) ve Britanya Alevi Federasyonu (BAF) ‘kanserle mücadele’ etkinliği düzenledi.

Yüzlerce kişinin destek verdiği kanserle mücadele etkinliği geçen Perşembe akşamı Kervan salonunda gerçekleşti. Girişi ücretsiz olan etkinlikte kanser hastalıkları ile ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı ve dayanışma için yiyecek ve takı satışları yer aldı.

Bone Cancer research trust (BCRT) yetkilileri Dee McKenna ve Mat Cottle kemik kanseri ve meme kanseri başta olmak üzere kanser hastalıkları ve onlarla mücadele hakkında sunum yaptılar.

“KAPİTALİMZLE MÜCADELE EDELİM”

BAF Başkanı İsrafil Erbil de bir konuşma yaparak kanserle mücadelenin ve duyarlılığın önemine değindi. Erbil “Daha fazla kazanmak için dünyayı ve gıdaları kirleten bu kapitalist sistemin ağalarına karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Devletler, halklar arasındaki etnik, inanç, dil ya da kültür farklılıklarını öne çıkararak toplumları düşmanlaştırıyorlar. Asıl mücadele etmemiz gereken düşmanları teyit geçiyoruz. Bizler birbirimizi dışlamak ve ayrıştırmak yerine hep birlikte insanlık düşmanı olan virüslerle ve bu virüsleri üretenlerle mücadele edelim. Anne, babalar artık çocuklarını kendilerinden önce son yolculuğuna uğurlamasınlar.” diye konuştu.

Etkinliğe, kanserle mücadele eden hastalar ve hasta yakınları da destek verdi. Etkinliğin düzenlenmesinde önemli katkısı olan, duyarlı ve acısına yenik düşmeyen bir anne olarak mücadele veren Emiş Erdoğan da bir konuşma yaptı.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Erdoğan “Bu gecenin düzenlenmesinde yardımını esirgemeyen tüm dostlara teşekkür ederim. Bu gecede yapılacak tüm katkılar ve satışlarda elde edilecek tüm gelirler BCRT’ye verilecek ve kanserle mücadeleye küçükte olsa katkı sunulacaktır. Tek bir can bile kaybetmemek için bu mücadelemiz devam edecektir.” dedi.

Britanya Alevi Federasyonu ve Kemik Kanseri Araştırma Vakfı ortak etkinliğinde sanatçılar gönüllü olarak sahne aldı. Geceye Mustafa Kılçık, Derya Alibabaoğlu, Engin Sağlam, Ali Sizer ve Hasret Turunç seslendirdikleri türkülerle destek oldu.

Etkinliğe katılarak destek veren kurumlar ve kişiler arasında, Britanya Alevi Kadınlar Birliği, Britanya Alevi Gençlik Federasyonu, Paz-Der, Nurhak, Tilkililer, Dersim-Der, Dem Radyo, Londra Emek Sahnesi, Kızılbaş Yayınevi, Mehmet Karakuş ve Mehmet Aydemir vardı.