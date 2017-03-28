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KKTC Milli Takımı, Londra’ya geliyor

— 28 Mart 2017

KKTC Milli Takımı, Londra’ya ikinci kez gelecek.

KKTC Milli Takımı, Türk Ligi Karması ile özel bir maç yapmak için Londra’ya geliyor.

Kuzey Londra’daki White Hart Lane üzerinde bulunan New River Stadı’ndaki karşılaşma 25 Mayıs Pazar günü oynanacak. Londra’da da futbol oynayan ve Türkiye’de Samsunspor forması giyerken, takımının geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden rahmetli Mete Adanır’ın anısına yapılacak karşılaşmayla ilgili Türk Toplumu Futbol Federasyonu bir komite oluşturdu.

Türk Ligi Karması’nın teknik ekibi Gürsel Emirdane (soldan üçüncü), Enver Çıkıkçıoğlu ve Özgür Aksu, Ümit Çıkıkçıoğlu ile birlikte.

KARMA MENAJERİ GÜRSEL EMİRDANE OLDU

Futbol Federasyonu, Karma Menajerliğine ise Türk Ligi’nin eski futbolcu ve çalıştırıcılarından Gürsel Emirdane’yi getirdi. Emirdane’nin yardımcılıklarını Enver Çıkıkçıoğlu ile Özgür Aksu yapacak.

Geçtiğimiz Pazar gününden itibaren lig ve kupa maçlarını izlemeye başlayan teknik kadro, maç tarihine kadar Karma’nın kadrosunu şekillendirmeye çalışacak.

KKTC Milli Takımı maçıyla ilgili olarak ise özel bir komite oluşturuldu. Komitede TTFF Başkanı Kemal Soyer’in yanısıra şu isimler yer alıyor:

Serdar Sarı, Mehmet Elitok, Mehmet Gözde, Ali Perçin, Aydın Özdemir ve Ümit Çıkıkçıoğlu.

Karma’nın KKTC Milli Takımı ile oynayacağı dostluk maçı için hazırlıkları yapan komite üyeleri ile Türk Ligi Karması teknik kadrosu birarada.

BİRİNCİ KÜME PLAY-OFF MAÇLARI

Futbol Federasyonu Birinci Küme’de 2016-17 sezonunun şampiyonunu belirleyecek play-off maçlarının yeri ve tarihlerini de belirledi. Buna göre maçlar geçen yıl olduğu gibi New River Sports Centre’daki iki sahada oynanacak. Karşılaşmalar 30 Nisan Pazar, 3 Mayıs Çarşamba ve 7 Mayıs Pazar günleri yapılacak.

Federasyonun geleneksel büyükler ve diğer kategorilerde düzenlenen 19 Mayıs Turnuvaları da 19 Mayıs Pazar günü olacak. Maçların hangi sahada yapılacağı önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak. TTFF’nin 26 Mayıs Pazartesi akşamı yapacağı sezon sonu balosuna KKTC Milli Takım futbolcuları ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri de iştirak edecek.

Karma’nın önceki yıl KKTC Milli Takımı ile Kıbrıs’ta oynadığı maçtan bir an.

 

 

 

 

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