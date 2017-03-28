Koçgiri de 1.Küme’de

Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme’de bitime bir hafta kala Koçgiri de 1.Küme’ye yükseldi.

Maçın ikinci yarısı oynanırken, gelen bir telefon emiri sonucu garip bir şekilde yarıda kalan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Koçgiri, GS FC’den sonra gelecek sezon 1.Küme’de yer alacak ikinci takım oldu.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın son bölümünde Mustafa Bashkal frikik atışı sonucu topu ağlara gönderdi: 1-0

TELEFONLA GELEN EMİR

Golden sonra bir sakatlık sonrası duran oyun, ardından gelen telefon emriyle yarıda kaldı. Koçgiri Sekreteri Ozan Akkaya, maçın bitimine 10-11 dakika kala yarıda kalma nedenini anlayamadıklarını söyleyerek, “Mehmetçikli bir futbolcunun tedavisi sürüyordu. İki takım arasında bir problem de yoktu. Sonra Mehmetçik yöneticisi Hanife Sarı, eşi olan Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Serdar Sarı’nın kendisini telefonla aradığını, kzıgın bir şekilde maçı bırakmalarını istediğini söyledi. Hakem de belirli bir süre bekledikten sonra maçı tatil etti. Ne olduğunu, ne biz, ne de Mehmetçikli futbolcular anlamış değiliz” dedi.

Mehmetçik Menajeri Bilge Tana da, “Yöneticimiz Hanife hanım, eşinin maçı bırakmamızı istediğini söyledi. Halbuki daha bitime 20-25 dakika vardı ve oyunun hakimi bizdik. Bir hata sonucu golü yedik ama her an gol ve goller atacak durumdaydık. Serdar Sarı’nın isteğine uymak durumundaydık” dedi.

Bilge Tana, şimdi ise play-off maçlarına hazırlanacaklarını ve bunları kazanıp 1.Küme’ye çıkmayı hedeflediklerini söyledi.