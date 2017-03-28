Kolej’de 19 yaşındaki öğrenci bıçaklandı

Mesleki kurslar konusunda uzmanlaşmış, eğitim kalitesi yüksek olan North West London Koleji’nde önceki Çarşamba günü bir öğrencinin göğsünden bıçaklanmasının yankıları sürerken, polis saldırganı bulmak için soruşturmasını derinleştirdi.

Brent’teki Denzil Road’da, kolejin Willesden kampüsünde saat 10.45 sularında alınan ihbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri 19 yaşındaki kolej öğrencisini göğsünden bıçaklanmış olarak buldu. Kolejin bir yetkilisi merkez Londra’da bir hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Dedektifler olay anında bölgede bulunanlardan yardım istedi. Konuyla ilgili olarak bilgisi olanların Wembley CID’den 020 8733 3756 veya 101 telefon numaralarını, ayrıca Twitter@MetCC adresini aramalarını, Crimestoppers’ın 0800 555 111 numarasına da başvurabileceklerini açıklandı.