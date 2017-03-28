Kraliyet ailesinin son bekarı evleniyor— 28 Mart 2017
Kraliyet ailesinin son bekar ismi Prens Harry, sevgilisiyle yakın zamanda Kensington Sarayı’na taşınacak.
Kraliyet ailesinin son bekar ismi Prens Harry, sevgilisiyle yakın zamanda Kensington Sarayı’na taşınacak. Prens Harry, ağabeyi Prens William ve eşi Kate Middleton’a komşu olmaya hazırlanıyor.
İngiliz basını Harry ve Markle’ın Prens William ve Kate Middleton’a komşu olacağını yazdı. Bir süredir Türkiye’de de gösterimde olan Suits dizisinin yıldızı Meghan Markle ile birlikte olan Prens Harry, ilişkisini bir adım öne taşımaya hazırlanıyor.
İkilinin yakın zamanda Kensington Sarayı’na taşınması bekleniyor. Basında yer alan haberlere göre; teklif Prens Harry’den geldi. 32 yaşındaki prensin oldukça heyecanlı olduğu yazılıyor. (MYNET.COM)
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