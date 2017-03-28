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Kuzey Londra’da şüpheli yangın!

— 28 Mart 2017

Kuzey Londra’nın Camden bölgesinde bir metro istasyonun yakınında üç katlı sıra teraslı bir evde çıkan yangına düzinelerce itfaiyeci müdahale etti.

Pazartesi akşamı 19.32’de Chalk Farm Metro istasyonu yakınındaki Prince of Wales Road’daki evde yapılan yangın ihbarına polis ve sağlık ekibinin yansıra 5 itfaiye aracı ve 35 itfaiye eri gitti. İtfaiye ekipleri evin çatı, birinci ve ikinci katlarını tahrip eden yangını söndürmeye çalışırken, yol da üç saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Scotland Yard dedektifleri, yangını şüpheli olarak görüp, soruşturmayı bu yönde değerlendirmeye başladı. İtfaiye İstasyon Menajeri Lee Walker, ihbardan sonra olay yerine geldiklerinde çatının alevler içinde olduğunu, birinci ve ikinci kattaki pencerelerden dışarıya da alevlerin çıktığını gördüklerini söyledi. Yangında herhan gibi yaralı bulunmadığı da açıklandı.

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