Londra Gazete
Son haberler
28 Mart 2017 - Kemik kanserine karşı farkındalık
27 Mart 2017 - Britanya Alevi Federasyonu ‘Hayır’ dedi
26 Mart 2017 - Alevi kültüründe Nevruz Bayramı
26 Mart 2017 - “Oy sandıkları neden tek bir yere kuruluyor?”
25 Mart 2017 - AB 60 yaşında: Başarılar, sorunlar
Home / NEWS IN ENGLISH / Stoke Newington stabbing

Stoke Newington stabbing

— 28 Mart 2017

 Boy, 15, knifed in street after ‘fight’ nearby

A teenager was today in hospital after being stabbed in a north London street.

The 15-year-old boy was found by paramedics and police in Lordship Road, Stoke Newington, shortly before 10.20pm on Monday.

He was rushed to an east London hospital but his injuries are not life threatening or life changing.

A teenager was today in hospital after being stabbed in a north London street.

The 15-year-old boy was found by paramedics and police in Lordship Road, Stoke Newington, shortly before 10.20pm on Monday.

He was rushed to an east London hospital but his injuries are not life threatening or life changing.

Haber Okunma Sayısı: 26
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close