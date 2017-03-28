Stoke Newington stabbing

Islington’da bir cafe, 1’den 5’e kadar olan ve tüm yeme-içme servisi veren mekanlarının girişlerinde bulundurması gereken hijyen sertifikasının sahtesini kullanırken yakalandı. Drayton Park N5 1NP’de bulunan Veli’s Cafe, geçtiğimiz Temmuz ayında yanlış hijyen sertifikasını kullandığı gerekçesiyle aldığı birkaç rapor üstüne Islington Belediyesi tarafından ziyaret edilmiş ve Temmuz 2015’den beri sertifika üzerinde sahte bilgilerin kullanıldığını fark…