Terör kurbanı Ayşe, Baflı Tatlan Ahmet’in kızı

İngiltere’de posta pulları zamlandı— 28 Mart 2017
Royal Mail tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Mart Pazartesi gününden itibaren birinci sınıf pul 65 pence, ikinci sınıf ise 56 pence’den satışa sunulmaya başlandı.
Westminster’deki terör saldırısı nedeniyle İngiliz gazetelerinin manşetlerinde yer alan Aysha Frade’in (43) Kıbrıs‘ın soylu ailelerinden Baflı Tatlan Ahmet’in kızı Ayşe Ahmet olduğu öğrenildi.
Kıbrıs’ta yüzlerce akrabası olan Ayşe Ahmet’in Baf’ta gömülü babasının mezarını beş-altı yıl önce Lefkoşa’ya getirdiği ve babasına burada mezar yaptırdığını DHA‘ya açıklayan bir akrabası “Şimdi Ayşe’yi doğup büyüdüğü İngiltere‘de mi yoksa KKTC‘de mi gömmeliyiz, bir türlü karar veremedik. Halası da Kıbrıs‘ta yaşıyor. Baf Rum tarafında olduğu için babasının mezarını, ölümünden beş altı-yıl sonra Lefkoşa’ya getirten Ayşe Ahmet’in KKTC‘de binlerce yakını var. Geniş bir aileyiz. Ayşe, Güney Londra‘da Peckham’da doğdu. İspanya‘da yaşayan annesi kanser hastası. Kız kardeşleri İspanya‘da yaşıyor” dedi.(DHA)
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