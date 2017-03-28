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Terör kurbanı Ayşe, Baflı Tatlan Ahmet’in kızı

— 28 Mart 2017

 

Aysha Frade ile İngiliz gazetelerinde yayınlanan haberlerden biri.

Westminster’deki terör saldırısı nedeniyle İngiliz gazetelerinin manşetlerinde yer alan Aysha Frade’in (43) Kıbrıs‘ın soylu ailelerinden Baflı Tatlan Ahmet’in kızı Ayşe Ahmet olduğu öğrenildi.

Kıbrıs’ta yüzlerce akrabası olan Ayşe Ahmet’in Baf’ta gömülü babasının mezarını beş-altı yıl önce Lefkoşa’ya getirdiği ve babasına burada mezar yaptırdığını DHA‘ya açıklayan bir akrabası “Şimdi Ayşe’yi doğup büyüdüğü İngiltere‘de mi yoksa KKTC‘de mi gömmeliyiz, bir türlü karar veremedik. Halası da Kıbrıs‘ta yaşıyor. Baf Rum tarafında olduğu için babasının mezarını, ölümünden beş altı-yıl sonra Lefkoşa’ya getirten Ayşe Ahmet’in KKTC‘de binlerce yakını var. Geniş bir aileyiz. Ayşe, Güney Londra‘da Peckham’da doğdu. İspanya‘da yaşayan annesi kanser hastası. Kız kardeşleri İspanya‘da yaşıyor” dedi.(DHA)

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