Trabzonspor play-off’da: 4-2

Excellence Türk Ligi Birinci Küme’de geçen yılın şampiyonu Trabzonspor, bu sezonda play-off’a kalmayı garantiledi: 4-2.

Hackney Marshes sahasındaki karşılaşmanın ilk yarısında Türkmenköy’ün atak oyunu vardı. Yeşil-Beyazlı ekip bu futbolunu Lucio ve Abbeddin ile iki kez gole çevirdi. Devre ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle kapandı.

Son 45 dakikada toparlanan, taktik değişikiği yaparak atak futbola yönelen Trabzonspor bu oyunun karşılığını almakta gecikmedi. Henüz 50. dakikada Mustafa farkı önce bire indirdi. 80. dakikada da Nurhan 2-2’lik eşitliği sağlayan golü attı. Baskısını son dakikalarda iyice arttıran Trabzonspor kalan sürede Mustafa-Nurhan ikilisi ile iki gol daha bulup, sahadan üç puanla ayrılmayı bildi: 4-2.