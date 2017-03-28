Türk Ligi İkinci Küme bitiyor

Excellence Mortage Türk Ligi İkinci Küme’de ilk etap karşılaşmaları önümüzdeki Pazar günü (2 Nisan) sona erecek.

GS FC ile Koçgiri ligi ilk iki sırada tamamlayarak, gelecek yıl Birinci Küme’de oynamaya hak kazandı. Bu ikiliden hangisinin sezonu şampiyon kapatacağı ise son puan maçlarından sonra kesinlik kazanacak.

Ligde sezonu üçüncü kapatan Küçük Kaymaklı ile dördüncü Yeşilada ve beşinci Mehmetçik ise play-off maçlarına katılacak. Bu karşılaşmalara Birinci Küme’yi sonuncu kapatan takım da dahil olacak. Birinci Küme sonuncusu ile İkinci Küme beşincisi, İkinci Küme üçüncüsü ile dördüncüsü yarı finalde oynayacak. Bu karşılaşmaların galipleri finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan ise gelecek yıl Birinci Küme’de yer alacak üçüncü ekip olacak.