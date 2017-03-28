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Türkiye-Bulgaristan sınırında bir manyak!

— 28 Mart 2017

Türkiye-Bulgaristan sınırında mültecilerin peşine düşerek şöhreti yakalayan amatör güreşçi Dinko Valev, ülkede radikal sağın sembolü haline geldi. Birçok kentte toplanan paraları alıp kendisine lüks bir hayat kuran Valev’in helikopteri bile var.

Amatör bir güreşçi olan Dinko Valev, Bulgaristan’da son ayların en tanınmış şahsiyetlerinden birisi. Türkiye sınırına komşu olan Jambol vilayetinde yaşayan Valev, dört tekerlekli motoruyla ‘mülteci avına’ önceleri ‘spor olsun’ diye çıkmış. Bulgar devlet televizyonu BTV’de kurduğu, “Teröristlere karşı devlet bizi korumazsa, biz kendimizi koruruz” cümlesiyle radikal sağın sembolü haline geldi Valev…

“TÜRKİYE’YE GERİ DÖNÜN”

İki arkadaşıyla birlikte ‘No Bulgaria! Go back to Turkey!’ (Bulgaristan yok, Türkiye’ye geri dönün) diyerek sınırı aşmaya çalışan mültecileri nasıl kovaladıklarını anlatıyor. Dinko Valev’in ‘mülteci avı’ sempatizanlarını da harekete geçirmiş. Şehirlerde, kasabalarda ‘Mülteci Avcıları’ para topluyor ve yardımları Valev’e iletiyor. O da bu paralarla araçlar alıyor, profesyonel fotoğraflar hazırlatıyor ve halkı daha fazla destek ve yardım vermeye çağırıyor.

Tanıyanlara göre, Dinko Valev, bu yardımlarla lüks bir hayat da sürüyor. Mültecilere karşı sürdürülen faaliyet için verilen yardımlarla 200 bin Euro’luk lüks bir araba satın aldığı belirtilen Dinko Valev için bazı hayranları, “O, bunu hak ediyor. Çünkü yaptıklarıyla teröristlerin hedefi haline geldi” diyor.

Ülkede yayılan dedikodulara bakılırsa, Dinko’nun başına radikal İslamcılar para ödülü koymuş. Tehditlere aldırmadığını söyleyen Dinko Valev tankların, helikopterlerin önünde mülteci avcısı fotoğrafları çektiriyor, “Bulgaristan Bulgarlarındır” diyor.

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