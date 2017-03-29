BTKD, 15’inci yılını Nükhet Duru ile kutlayacak

BRİTANYA Türk Kadınları Derneği (BTKD) 15’inci kuruluş yıldönümünü, ünlü Türk müziği sanatçısı Nükhet Duru’nun katılacağı görkemli bir balo ile kutlayacak.

Şubat 2002’de kurulan ve bugüne kadar özellikle eğitim kurumlarına yaptığı büyük bağışlarla adından söz ettiren BTKDn’in 15’inci kuruluş yıldönümü, 30 Nisan Pazar günü Mayfair’deki Millenium London Hotel’de gerçekleşecek.

Dernek Başkanı Maviş Fuchs’ tarafından yapılan açıklamada, sürprizlerle dolu gecenin tüm gelirinin Londra’da faaliyet gösteren hafta sonu Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren okullar ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) arasında paylaştırılacağı belirtildi.

Başkan Maviş Fuchs, dernek üye ve dostlarını bu özel gecede aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, eğitime katkı sağlayacakları için ayrı bir sevinç duyacaklarını kaydetti.

BTKD’nin 15’inci kuruluş yıldönümü balo biletleri üyeler için 90, dernek dostları için 95 pound olarak açıklandı. Bilet ve rezervasyon için btkd.info@yahoo.co.uk adresine e-posta yazılması veya 07717 790 830 numaranın aranması rica edildi.

Bilet ödemesini çekle yapmak isteyen katılımcıların çeki ATWIB adına yazıp, “48 Ince Road, Walton on Thames, Surrey KT12 5BJ” adresine göndermeleri rica edildi.