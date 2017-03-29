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Endonezya’da 7 metrelik yılan insan yuttu

— 29 Mart 2017

Endonezya polisi bir piton yılanının karnında ceset bulunduğunu açıkladı.

Sulawesi adasında palmiye çiftliğine giden Akbar Salubiro adlı işçinin Pazar günü ortadan kaybolduğu bildirildi.

BBC’ye konuşan polis yetkilileri, 25 yaşındaki Salubiro’yu ararken dev bir yılan bulduklarını ve işçiyi yuttuğundan şüphelendiklerini söyledi.

7 metre uzunluğundaki ağlı piton yılanının karnı kesilince içinde Salubiro’nun cesedi bulundu.

Dünyadaki en uzun sürüngen olan ağlı pitonlar, bütün olarak yutmadan önce avlarını boğuyorlar.

Pitonlar çok nadir olarak insanları öldürüp yiyor ancak küçük çocukları ve hayvanları yuttukları vakalar yaşanıyor.

Batı Sulawesi polisi sözcüsü Mashura, köylülerin Akbar Salubiro’nun 24 saattir kayıp olduğunu polise bildirdiğini açıkladı.

Mashura “Akbar’ı bulmayınca köylüler bir hendekte hareketsiz bir yılan görmüşler. Yılanın Akbar’ı yuttuğunu düşünmüşler. Yılanın karnını kesince Akbar’ın yılanın içinde olduğunu görmüşler” dedi.

Brawijaya Üniversitesi’nden Nia Kurniawan bu boyuttaki pitonların vahşi köpekler ya da yabani domuzlar gibi büyük avlar arayacağını söyledi.

Bu tür pitonlar insanların yaşadığı yerlere yaklaşmıyor ancak bu hayvanlar için palmiye çiftlikleri iyi bir avlanma sahası olabiliyor.

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