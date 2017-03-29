Ertuğruloğlu Londra’ya geldi

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, temaslarda bulunmak amacıyla dün Londra’ya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Londra’da, bir dizi üst düzey görüşme yapacak, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliğini ziyaret edecek ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile bir araya gelecek.

Ertuğruloğlu, temasları çerçevesinde Birleşik Krallık Parlamentosu Dostluk Grubu üyelerine brifing verecek. (KIBRIS)